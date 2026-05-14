Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков предсказал новые «жертвы» среди политиков в Латвии из-за дронов

Отставки премьера Латвии Эвики Силини и министра обороны Андриса Спрудса могут быть лишь началом серии увольнений среди латвийских политиков, если они продолжат пропускать украинские дроны через свою территорию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с «Первым каналом».

Источник: РБК

Отставки премьера Латвии Эвики Силини и министра обороны Андриса Спрудса могут быть лишь началом серии увольнений среди латвийских политиков, если они продолжат пропускать украинские дроны через свою территорию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с «Первым каналом».

«Не надо пропускать через свою территорию беспилотники, которые летят в сторону России. Если так пойдет дальше, то это не последнее поколение политиков, которое падет жертвой киевского режима, и которому придется уйти в отставку из-за разных скандалов», — отметил Песков.

7 мая дрон упал на территории нефтебазы в Резекне в Латвии. Как сообщила государственная полиция, оперативные службы обнаружили то, что может быть обломками беспилотника на территории нефтехранилища. Ночью в полицию поступило несколько звонков, звонившие сообщали, что с территории нефтебазы в Резекне виден дым.

10 мая премьер Латвии Эвика Силиня отправила в отставку министра обороны Андриса Спрудса в связи с тем, что украинские дроны вторглись в воздушное пространство страны и не были сбиты. Вслед за главой оборонного ведомства о своей отставке 14 мая объявила сама Эвика Силиня, вместе с ней ушло все правительство.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
Читать дальше