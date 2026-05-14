Песков предсказал новые «жертвы» среди политиков в Латвии из-за дронов

10 мая премьер Латвии Эвика Силиня отправила в отставку министра обороны Андриса Спрудса в связи с тем, что украинские дроны вторглись в воздушное пространство страны и не были сбиты. Вслед за главой оборонного ведомства о своей отставке 14 мая объявила сама Эвика Силиня, вместе с ней ушло все правительство.