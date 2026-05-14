Песков предсказал новые «жертвы» среди политиков в Латвии из-за дронов

Отставки премьера Латвии Эвики Силини и министра обороны Андриса Спрудса могут быть лишь началом серии увольнений среди латвийских политиков, если они продолжат пропускать украинские дроны через свою территорию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с «Первым каналом».
«Не надо пропускать через свою территорию беспилотники, которые летят в сторону России. Если так пойдет дальше, то это не последнее поколение политиков, которое падет жертвой киевского режима, и которому придется уйти в отставку из-за разных скандалов», — отметил Песков.
7 мая дрон упал на территории нефтебазы в Резекне в Латвии. Как сообщила государственная полиция, оперативные службы обнаружили то, что может быть обломками беспилотника на территории нефтехранилища. Ночью в полицию поступило несколько звонков, звонившие сообщали, что с территории нефтебазы в Резекне виден дым.
10 мая премьер Латвии Эвика Силиня отправила в отставку министра обороны Андриса Спрудса в связи с тем, что украинские дроны вторглись в воздушное пространство страны и не были сбиты. Вслед за главой оборонного ведомства о своей отставке 14 мая объявила сама Эвика Силиня, вместе с ней ушло все правительство.
