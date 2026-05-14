Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт прокомментировал заявления США о биолабораториях на Украине

Родионов: слова США о биолабораториях на Украине подтверждают информацию МО РФ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Заявления главы нацразведки США Тулси Габбард об американских биолабораториях на Украине подтверждают то, о чем на протяжении многих лет говорили в российском военном ведомстве, заявил в беседе с РИА Новости Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Ранее глава нацразведки США Тулси Габбард заявила, что представители администрации экс-президента США Джо Байдена лгали об американских биолабораториях на территории Украины и угрожали тем, кто пытался рассказать правду.

«Информация (которую ранее публиковало МО РФ о биолабораториях на Украине — ред.), конечно, подтверждается, но они (американцы — ред.) никогда не признают свою вину и свои преступления. Они все равно найдут способ переложить вину на Байдена или еще на кого-то», — считает Родионов.

Он напомнил, что еще в 2022 году заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд практически прямым текстом признала, что биолаборатории существуют, и там проводятся опыты, о которых миру лучше не знать.

«И после этого они как ни в чем не бывало продолжали говорить, что это русские все придумали, ничего такого нет. Знаете, для них (американцев — ред.) сказать сейчас одно, а на следующий день сказать полностью противоположное — абсолютно нормально. И они не будут этого стесняться», — сказал политолог.

Он подчеркнул, что к появившейся в открытом доступе информации об американских биолабораториях стоит относиться с большой осторожностью. С его точки зрения, американцы, подтверждая информацию о лабораториях на Украине, пытаются «замести следы».

Россия неоднократно заявляла, что США финансируют разработку биологического оружия и размещают десятки своих биолабораторий на Украине в нарушение конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). По данным Минобороны РФ, все для продолжения военно-биологической программы США было вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции.

Администрация Байдена отрицала наличие на Украине контролируемых США химических и биологических лабораторий, а все обвинения называла «плохим шпионским романом», «российской пропагандой» и «конспирологией».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше