МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Заявления главы нацразведки США Тулси Габбард об американских биолабораториях на Украине подтверждают то, о чем на протяжении многих лет говорили в российском военном ведомстве, заявил в беседе с РИА Новости Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.
Ранее глава нацразведки США Тулси Габбард заявила, что представители администрации экс-президента США Джо Байдена лгали об американских биолабораториях на территории Украины и угрожали тем, кто пытался рассказать правду.
«Информация (которую ранее публиковало МО РФ о биолабораториях на Украине — ред.), конечно, подтверждается, но они (американцы — ред.) никогда не признают свою вину и свои преступления. Они все равно найдут способ переложить вину на Байдена или еще на кого-то», — считает Родионов.
Он напомнил, что еще в 2022 году заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд практически прямым текстом признала, что биолаборатории существуют, и там проводятся опыты, о которых миру лучше не знать.
«И после этого они как ни в чем не бывало продолжали говорить, что это русские все придумали, ничего такого нет. Знаете, для них (американцев — ред.) сказать сейчас одно, а на следующий день сказать полностью противоположное — абсолютно нормально. И они не будут этого стесняться», — сказал политолог.
Он подчеркнул, что к появившейся в открытом доступе информации об американских биолабораториях стоит относиться с большой осторожностью. С его точки зрения, американцы, подтверждая информацию о лабораториях на Украине, пытаются «замести следы».
Россия неоднократно заявляла, что США финансируют разработку биологического оружия и размещают десятки своих биолабораторий на Украине в нарушение конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). По данным Минобороны РФ, все для продолжения военно-биологической программы США было вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции.
Администрация Байдена отрицала наличие на Украине контролируемых США химических и биологических лабораторий, а все обвинения называла «плохим шпионским романом», «российской пропагандой» и «конспирологией».