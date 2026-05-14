Экономист Сапир заявил о риске многолетнего энергокризиса

Французский экономист, директор Центра исследований моделей индустриализации Высшей школы социальных наук Жак Сапир заявил, что мировой энергетический кризис может продолжаться годами.
В интервью RG.RU он отметил, что с рынка выпали около 12% мирового производства нефти. По словам экономиста, основная проблема связана не только с блокировкой Ормузского пролива, но и с разрушением нефтяной инфраструктуры в Иране и странах Персидского залива.
«Даже если закрытые нефтяные скважины расконсервируют завтра, то производство достигнет довоенного уровня в лучшем случае через 18 месяцев», — сказал Сапир.
Он добавил, что последствия кризиса сильнее всего затронули экономики стран Восточной Азии, включая Вьетнам, Таиланд, Южную Корею и Филиппины. При этом, по мнению экономиста, влияние ситуации на Европу и США может стать заметным уже к концу мая — началу июня.
Ранее заведующий отделом исследования энергетического комплекса мира и России ИНЭИ РАН Вячеслав Кулагин в беседе с НСН заявил, что мировой рынок уже столкнулся с нехваткой нефти, а повышенная напряжённость может сохраняться в течение года.