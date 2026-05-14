Иерусалим навсегда останется под суверенитетом Израиля, заявил Нетаньяху

День Иерусалима, который в этом году в Израиле отмечается 14−15 мая (28 ияра), знаменует победу израильских войск в Шестидневной войне в 1967 году и распространение израильского суверенитета на восточную часть Иерусалима, в том числе и на Старый город, где располагается важнейшая для иудеев святыня — Стена Плача. До этого территории находились под контролем Иордании, а у евреев не было доступа к этой святыне. Традиционно израильтяне устраивают парад с флагами, отмечая восстановление контроля над ключевым для евреев городом.