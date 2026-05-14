Экс-глава ЕЦБ заявил, что Европа «осталась одна»

Европа оказалась в новой геополитической ситуации, в которой больше не может полностью рассчитывать на США, заявил на церемонии вручения Международной премии имени Карла Великого бывший глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) и экс-премьер Италии Марио Драги, передает Politico.
«Впервые на памяти ныне живущих мы действительно остались одни вместе», — сказал Драги, принимая премию.
Экс-глава ЕЦБ отметил, что Европе необходимо адаптироваться к условиям, при которых США стали «более враждебными и непредсказуемыми» и «могут больше не гарантировать нашу безопасность». Предупреждение прозвучало на фоне возвращения к власти в США президента Дональда Трампа и более жесткой позиции Вашингтона по вопросам торговли и безопасности.
Драги также указал на слабый экономический рост в Европе и увеличивающийся разрыв в производительности с США. Он призвал пересмотреть стратегические зависимости Евросоюза и ускорить инвестиции в ключевые сферы, включая искусственный интеллект, оборону и энергетическую инфраструктуру.
Бывший глава ЕЦБ также раскритиковал медленные процедуры принятия решений в ЕС. Он заявил, что европейские механизмы часто «размывают и откладывают» необходимые меры, в результате чего они оказываются недостаточными.
На церемонии в Ахене присутствовали канцлер Германии Фридрих Мерц, глава ЕЦБ Кристин Лагард и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
Европа может столкнуться с кризисом в сфере безопасности, если США продолжат ослаблять свое присутствие на континенте, сообщила Financial Times (FT) со ссылкой на военных чиновников после решения Трампа вывести американские войска из Германии.
По мнению собеседников издания, если Трамп продолжит в одностороннем порядке выводить войска, то это может привести к образованию «брешей» в системе безопасности Европы на период, пока власти европейских стран будут пытаться разработать аналоги.
Президент США в конце апреля заявил, что Европе следует привести себя в порядок в вопросах энергетики и иммиграции, иначе «больше не будет Европы». Также он в очередной раз назвал НАТО «бумажным тигром».
После начала военной операции США и Израиля в Иране президент США неоднократно критиковал НАТО и отдельные государства за нежелание оказывать военную помощь и помогать в разблокировке Ормузского пролива. Также Трамп заявлял, что рассматривает возможность выхода из блока.
