Директор ЗАЭС: дроны ВСУ около 50 минут не пускали скорую к раненым сотрудникам

Украинские дроны около 50 минут не пускали машину скорой помощи к раненым сотрудникам Запорожской АЭС, сообщил директор станции Юрий Черничук.
«Эвакуировать оперативно не удалось, потому что выехавшая на место бригада скорой помощи не могла подъехать к месту событий, потому что как только автомобиль приближался к месту, сразу начиналось психологическое воздействие дронов противника», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, дроны «кружили в достаточно большом количестве над каретой скорой помощи и сотрудникам приходилось уходить в безопасное место».
«Помощь была оказана в пределах 40−50 минут после того, как событие произошло», — сказал Черничук.
Ранее украинские беспилотники атаковали прилегающую к Запорожской АЭС территорию, были ранены двое сотрудников станции.