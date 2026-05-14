Директор ЗАЭС: дроны ВСУ около 50 минут не пускали скорую к раненым сотрудникам

Украинские дроны около 50 минут не пускали машину скорой помощи к раненым сотрудникам Запорожской АЭС, сообщил директор станции Юрий Черничук.

«Эвакуировать оперативно не удалось, потому что выехавшая на место бригада скорой помощи не могла подъехать к месту событий, потому что как только автомобиль приближался к месту, сразу начиналось психологическое воздействие дронов противника», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, дроны «кружили в достаточно большом количестве над каретой скорой помощи и сотрудникам приходилось уходить в безопасное место».

«Помощь была оказана в пределах 40−50 минут после того, как событие произошло», — сказал Черничук.

Ранее украинские беспилотники атаковали прилегающую к Запорожской АЭС территорию, были ранены двое сотрудников станции.

Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
