Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: Эр-Рияд предложил заключить пакт о ненападении с Ираном

Саудовская Аравия предложила заключить пакт о ненападении между государствами Ближнего Востока и Ираном, взяв за основу Хельсинкские соглашения 1975 года. Инициатива получила поддержку в Европе. Обсуждение проходит на фоне переговоров США и Ирана по прекращению боевых действий и возобновлению судоходства в Ормузском проливе.

Источник: AP 2024

Саудовская Аравия выступила с инициативой заключения пакта о ненападении между государствами Ближнего Востока и Ираном, взяв за основу Хельсинкские соглашения 1975 года, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Как отмечает издание, данное предложение получило поддержку в Европе.

По информации FT, Эр-Рияд обсуждает с союзниками концепцию такого пакта, который планируется реализовать после завершения военной операции США и Израиля против Ирана. В качестве возможной модели рассматриваются Хельсинкские соглашения 1975 года, подписанные США, европейскими странами, СССР и его союзниками для снижения напряженности в период холодной войны.

Собеседники издания указали, что ряд европейских стран одобрил саудовскую инициативу и призывает государства Персидского залива подключиться к ее обсуждению. В Европе полагают, что подобный формат способен уменьшить вероятность возникновения нового конфликта и обеспечить Ирану гарантии безопасности.

Обсуждение данной идеи происходит на фоне закрытых переговоров между США и Ираном, касающихся прекращения боевых действий и возобновления судоходства в Ормузском проливе. Как уточняет FT, арабские государства выражают озабоченность в связи с ракетной программой Тегерана, его беспилотными летательными аппаратами и поддержкой региональных вооруженных формирований.

Один из арабских дипломатов заявил FT, что пакт по образцу Хельсинкских соглашений мог бы получить одобрение большинства арабских и мусульманских стран, а также Ирана.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше