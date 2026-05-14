FT: Эр-Рияд предложил заключить пакт о ненападении с Ираном

По информации FT, Эр-Рияд обсуждает с союзниками концепцию такого пакта, который планируется реализовать после завершения военной операции США и Израиля против Ирана. В качестве возможной модели рассматриваются Хельсинкские соглашения 1975 года, подписанные США, европейскими странами, СССР и его союзниками для снижения напряженности в период холодной войны.