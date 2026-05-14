FT: Эр-Рияд предложил заключить пакт о ненападении с Ираном

Саудовская Аравия выступила с инициативой заключения пакта о ненападении между государствами Ближнего Востока и Ираном, взяв за основу Хельсинкские соглашения 1975 года, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Как отмечает издание, данное предложение получило поддержку в Европе.
По информации FT, Эр-Рияд обсуждает с союзниками концепцию такого пакта, который планируется реализовать после завершения военной операции США и Израиля против Ирана. В качестве возможной модели рассматриваются Хельсинкские соглашения 1975 года, подписанные США, европейскими странами, СССР и его союзниками для снижения напряженности в период холодной войны.
Собеседники издания указали, что ряд европейских стран одобрил саудовскую инициативу и призывает государства Персидского залива подключиться к ее обсуждению. В Европе полагают, что подобный формат способен уменьшить вероятность возникновения нового конфликта и обеспечить Ирану гарантии безопасности.
Обсуждение данной идеи происходит на фоне закрытых переговоров между США и Ираном, касающихся прекращения боевых действий и возобновления судоходства в Ормузском проливе. Как уточняет FT, арабские государства выражают озабоченность в связи с ракетной программой Тегерана, его беспилотными летательными аппаратами и поддержкой региональных вооруженных формирований.
Один из арабских дипломатов заявил FT, что пакт по образцу Хельсинкских соглашений мог бы получить одобрение большинства арабских и мусульманских стран, а также Ирана.