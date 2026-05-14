Россия "не просит и не напрашивается" на контакты с Японией: Захарова опровергла заявления официального Токио

Москва не навязывается на контакты с Токио. Заявления со стороны Японии о якобы стремлении России к диалогу с ней нелепы. Так ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, публикует ведомство.
Дипломат подчеркнула, что Япония сама начала враждебную линию в отношении РФ из солидарности с западными странами. Первый шаг для изменения соответствующей политики тоже должен сделать Токио, добавила представитель МИД России.
«Как неоднократно подчеркивалось, Москва открыта к контактам с Японией — если будет такое обращение, но ни в коей мере не просит и не напрашивается на такое общение», — подытожила Мария Захарова.
Дипломат уведомила, что РФ уже передавала Токио список шагов, которые понадобятся для возобновления диалога между странами. Мария Захарова сообщила, что этот процесс случился еще в декабре 2024 года.