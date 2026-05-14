Провизор Калашникова объяснила, почему тонометр может ошибаться

Провизор Наталья Калашникова рассказала, что домашний тонометр может показывать неправильные значения, если прибор выбран неверно или человек нарушает правила измерения давления.
В беседе с Life.ru она отметила, что для самостоятельного использования лучше подходят автоматические или полуавтоматические модели. По словам специалиста, механический тонометр требует навыков и хорошего слуха, поэтому пожилым людям и тем, кто измеряет давление без помощи, бывает сложнее получить точный результат.
Калашникова подчеркнула, что за 30 минут до процедуры следует избегать физической нагрузки, кофеина, курения и других факторов, способных повысить давление. Перед измерением также желательно спокойно посидеть не менее пяти минут.
Кроме того, важно правильно расположить тело: сидеть с опорой на спинку стула, не скрещивать ноги, держать руку на столе на уровне сердца. Манжету нужно надевать на голую руку на 2—3 см выше локтевого сгиба, при этом одежда не должна пережимать плечо.
Провизор добавила, что во время измерения нельзя разговаривать и двигаться, поскольку это напрямую влияет на точность результата. При использовании электронного тонометра достаточно нажать кнопку запуска и сохранять неподвижность до окончания замера.
