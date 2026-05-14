В ближайшее время Украину захлестнёт новая волна скандалов с коррупцией, заявил политолог Георгий Дибров.
По его словам, интервью экс-пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель Такеру Карлсону является способом снова усилить внимание к коррумпированной верхушке страны. Окружение Зеленского, как сказал Lenta.ru Дибров, ощутит новую волну «Миндичгейта».
«Украину превратили в пиратскую гавань, где спрятаны скелеты и серые схемы геополитического противостояния политико-экономических элит Запада. Дело Миндича, Ермака и Зеленского — лишь верхушка айсберга», — заявил политолог.
По мнению эксперта, высока вероятность, что все депутаты Верховной Рады вместе со спикером и премьером завязаны в коррупции.