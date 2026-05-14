Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чубайс прокомментировал дела против бывших коллег по "Роснано"

Чубайс: дела против работников "Роснано" являются издевательством над законом.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс выступил с заявлением, в котором прокомментировал расследование дел в отношении его бывших коллег. Соответствующее заявление размещено на его сайте.

Уехавший из России Чубайс пишет, что в последние полтора года на его коллег-сотрудников «Роснано» «обрушился шквал уголовных и гражданских процессов, сопровождающихся арестами, обысками, допросами и имущественными исками».

«Могу только твердо заявить, что все эти обвинения являются издевательством над законом, и ни один из обвиняемых не сделал ничего противозаконного. Все эти люди профессионально и честно исполняли свой долг и единственное, что я могу сделать — защитить их честное имя», — написал он.

Арбитражный суд Москвы рассматривает иск «Роснано» о взыскании 11,9 миллиарда рублей с экс-главы этой госкомпании Чубайса и 12 других бывших руководителей, отвечавших за реализацию проекта Crocus — проекта создания производства магниторезистивной оперативной памяти.

Суд в декабре 2025 года арестовал деньги на счетах Чубайса, а также еще 12 бывших руководителей «Роснано». В частности, счета Чубайса и Юрия Удальцова арестовали в пределах почти 11,9 миллиарда рублей. А 3 апреля 2026 года суд по иску АО «Роснано» взыскал с Чубайса и шести других бывших руководителей компании около 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов (в сумме — более 5,5 миллиарда рублей по текущему курсу) убытков, причиненных реализацией проекта Plastic Logic.

В конце апреля к бывшим топ-менеджерам управляющей компании «Роснано» был заявлен иск о возмещении причиненного преступлением ущерба на более чем 52 миллиарда рублей, сообщал РИА Новости один из участников процесса.

Узнать больше по теме
«Роснано»: отечественный гигант в области нанотехнологий
«Роснано» — российская государственная корпорация, созданная для продвижения нанотехнологий и инновационных проектов в России. В материале разбираем, что это за фирма, какие цели она преследует, какие проекты реализует и какое значение корпорация имеет для России сегодня.
Читать дальше