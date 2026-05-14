Чубайс прокомментировал дела против бывших коллег по "Роснано"

Суд в декабре 2025 года арестовал деньги на счетах Чубайса, а также еще 12 бывших руководителей «Роснано». В частности, счета Чубайса и Юрия Удальцова арестовали в пределах почти 11,9 миллиарда рублей. А 3 апреля 2026 года суд по иску АО «Роснано» взыскал с Чубайса и шести других бывших руководителей компании около 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов (в сумме — более 5,5 миллиарда рублей по текущему курсу) убытков, причиненных реализацией проекта Plastic Logic.