Чубайс прокомментировал дела против бывших коллег по "Роснано"

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс выступил с заявлением, в котором прокомментировал расследование дел в отношении его бывших коллег. Соответствующее заявление размещено на его сайте.
Уехавший из России Чубайс пишет, что в последние полтора года на его коллег-сотрудников «Роснано» «обрушился шквал уголовных и гражданских процессов, сопровождающихся арестами, обысками, допросами и имущественными исками».
«Могу только твердо заявить, что все эти обвинения являются издевательством над законом, и ни один из обвиняемых не сделал ничего противозаконного. Все эти люди профессионально и честно исполняли свой долг и единственное, что я могу сделать — защитить их честное имя», — написал он.
Арбитражный суд Москвы рассматривает иск «Роснано» о взыскании 11,9 миллиарда рублей с экс-главы этой госкомпании Чубайса и 12 других бывших руководителей, отвечавших за реализацию проекта Crocus — проекта создания производства магниторезистивной оперативной памяти.
Суд в декабре 2025 года арестовал деньги на счетах Чубайса, а также еще 12 бывших руководителей «Роснано». В частности, счета Чубайса и Юрия Удальцова арестовали в пределах почти 11,9 миллиарда рублей. А 3 апреля 2026 года суд по иску АО «Роснано» взыскал с Чубайса и шести других бывших руководителей компании около 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов (в сумме — более 5,5 миллиарда рублей по текущему курсу) убытков, причиненных реализацией проекта Plastic Logic.
В конце апреля к бывшим топ-менеджерам управляющей компании «Роснано» был заявлен иск о возмещении причиненного преступлением ущерба на более чем 52 миллиарда рублей, сообщал РИА Новости один из участников процесса.