Стармер назначил нового главу Минздрава Британии после ухода Стритинга

ЛОНДОН, 14 мая — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назначил члена парламента Джеймса Мюррея новым главой министерства здравоохранения после ухода в отставку его соперника Уэса Стритинга, следует из заявления Даунинг-стрит.
«Достопочтенный Джеймс Мюррей, член парламента, назначен государственным секретарем по здравоохранению и социальной защите», — говорится в заявлении Даунинг-стрит в соцсети X.
Стритинг в четверг объявил, что уходит в отставку. Газета Times в среду сообщила, что Стритинг планирует покинуть пост, чтобы бороться за пост премьер-министра на фоне призывов к уходу Стармера.
Ранее газета Daily Mail писала, что в Лейбористской партии может разгореться борьба за власть. По данным издания, на место премьера могут претендовать Уэс Стритинг, мэр Манчестера Энди Бернхэм или бывший лидер лейбористов Эд Милибэнд.