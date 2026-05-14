Россиян предупредили о сайтах-клонах для продажи билетов

Руководитель службы информационной безопасности ГК InfoWatch Роман Алабин рассказал, что мошенники могут использовать сайты-клоны театров, билетных агентств и авиакомпаний, чтобы похищать деньги и платёжные данные пользователей.
В беседе с сайтом kp.ru он отметил, что злоумышленники иногда продвигают такие страницы через рекламу, из-за чего фальшивые сайты могут оказываться рядом с официальными ресурсами в поисковой выдаче.
Ссылки также распространяют в тематических группах в мессенджерах и соцсетях или отправляют в личные сообщения тем, кто интересовался билетами.
По словам специалиста, мошенники часто делают предложения максимально привлекательными: обещают низкую цену, удобные места или билеты на мероприятия, которые уже распроданы официально. После этого пользователя переводят на форму оплаты, где он вводит данные карты.
«Деньги списываются, билетов закономерно нет. История с письмом о том, что оплата не прошла и нужно ещё раз ввести платёжные реквизиты, чтобы отменить транзакцию, — уже второй шаг схемы и повторное списание денег», — объяснил Алабин.
Он подчеркнул, что сайты-клоны могут быть хорошо оформлены, но их адрес всё равно отличается от настоящего — хотя бы одной буквой, символом, лишним дефисом или точкой. Если человек столкнулся с такой схемой, эксперт посоветовал обратиться в полицию и банк, подробно описав ситуацию.
