Папа Римский раскритиковал рост расходов на военные нужды в Европе

Во время выступления в римском университете «Сапиенца» глава Католической церкви отметил, что увеличение затрат на оборону происходит в ущерб финансированию образования и системы здравоохранения. Он также выразил обеспокоенность тем, что акцент на военной сфере ослабляет доверие к дипломатическим механизмам и в большей степени отвечает интересам политических и экономических элит.