Папа Римский раскритиковал рост расходов на военные нужды в Европе

Папа Римский Лев XIV выступил с критикой роста военных расходов в европейских странах, заявив, что усиление перевооружения способствует повышению напряженности и нестабильности в мире. По мнению понтифика, подобная политика не способствует укреплению безопасности и лишь усиливает международные противоречия.
Во время выступления в римском университете «Сапиенца» глава Католической церкви отметил, что увеличение затрат на оборону происходит в ущерб финансированию образования и системы здравоохранения. Он также выразил обеспокоенность тем, что акцент на военной сфере ослабляет доверие к дипломатическим механизмам и в большей степени отвечает интересам политических и экономических элит.
Кроме того, Лев XIV затронул тему искусственного интеллекта, призвав осторожно подходить к его развитию и применению. Понтифик предупредил, что чрезмерная зависимость от нейросетей может снизить значение человеческих решений и усугубить существующие конфликты, подчеркнув необходимость использования ИИ преимущественно в мирных целях.
Ранее стало известно, что папа римский назначил бывшего нелегала главой епархии в США.