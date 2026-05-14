Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Папа Римский раскритиковал рост расходов на военные нужды в Европе

Папа Римский заявил, что рост расходов на военные нужды в Европе повышают нестабильность и напряженность в мире.

Источник: Аргументы и факты

Папа Римский Лев XIV выступил с критикой роста военных расходов в европейских странах, заявив, что усиление перевооружения способствует повышению напряженности и нестабильности в мире. По мнению понтифика, подобная политика не способствует укреплению безопасности и лишь усиливает международные противоречия.

Во время выступления в римском университете «Сапиенца» глава Католической церкви отметил, что увеличение затрат на оборону происходит в ущерб финансированию образования и системы здравоохранения. Он также выразил обеспокоенность тем, что акцент на военной сфере ослабляет доверие к дипломатическим механизмам и в большей степени отвечает интересам политических и экономических элит.

Кроме того, Лев XIV затронул тему искусственного интеллекта, призвав осторожно подходить к его развитию и применению. Понтифик предупредил, что чрезмерная зависимость от нейросетей может снизить значение человеческих решений и усугубить существующие конфликты, подчеркнув необходимость использования ИИ преимущественно в мирных целях.

Ранее стало известно, что папа римский назначил бывшего нелегала главой епархии в США.

Узнать больше по теме
Биография Папы Римского Льва XIV (Роберта Фрэнсиса Прево)
Роберт Фрэнсис Превост (в русскоязычной среде также встречается вариант написания фамилии Прево) стал главой Римско-католической церкви и Ватикана в мае 2025 года. Собрали главное из биографии Папы Римского Льва XIV: возраст, образование, личная жизнь и отношение к России.
Читать дальше