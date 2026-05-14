Эксперт по ЖКХ Бондарь перечислил скрытые расходы россиян при отключении ГВС

Эксперт по ЖКХ, общественный деятель Дмитрий Бондарь перечислил скрытые расходы россиян при отключении горячей воды в летний период.
«Период летних профилактических отключений горячей воды заставляет жителей пересматривать свои бытовые привычки и оптимизировать расходы», — заявил он 360.ru.
По его словам, период профилактики часто становится решающим аргументом для покупки посудомоечной машины или водонагревателя. При этом устройства, греющие воду моментально, потребляют много энергии.
Также важно обратить внимание на сроки поверки счётчика холодной воды.
«Для потребителей без исправного счетчика холодной воды с начала 2026 года штрафной коэффициент увеличили с 1,5 до трех к нормативу потребления. Первые три месяца расчёт идёт по вашему среднемесячному потреблению за предыдущие полгода. Но если вы не обращали на это внимание и четвертый месяц совпал с отключением горячей воды, в платежах может отражаться сумма с новым коэффициентом — три. Именно в период отключения горячей воды люди начинают массово расходовать холодную воду, подогревая её», — отметил эксперт.