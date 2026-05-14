Эксперт по ЖКХ Бондарь перечислил скрытые расходы россиян при отключении ГВС

«Для потребителей без исправного счетчика холодной воды с начала 2026 года штрафной коэффициент увеличили с 1,5 до трех к нормативу потребления. Первые три месяца расчёт идёт по вашему среднемесячному потреблению за предыдущие полгода. Но если вы не обращали на это внимание и четвертый месяц совпал с отключением горячей воды, в платежах может отражаться сумма с новым коэффициентом — три. Именно в период отключения горячей воды люди начинают массово расходовать холодную воду, подогревая её», — отметил эксперт.