Папа Римский призвал не путать оборону с перевооружением и быть осторожнее с ИИ

Перевооружение в Европе ведёт к росту напряжённости и снижает уровень финансирования образования и здравоохранения, указал Папа Римский Лев XIV. Понтифик назвал перевооружение во всём мире «колоссальным» и подчеркнул, что Европа стала регионом, где эта тенденция наблюдается сильнее всего.
«Давайте не будем называть “обороной” перевооружение, которое лишь способствует напряженности и нестабильности, истощая инвестиции в образование и здравоохранение, подрывает доверие к дипломатии и служит источником обогащения элит, которые не думают об общем благополучии», — сказал Папа во время посещения римского университета Сапиенца.
В своём выступлении понтифик также коснулся проблемы искусственного интеллекта, призвав к осторожности в использовании ИИ как в военной, так и в гражданской сферах.
Ранее Папа Римский Лев XIV резко осудил мировых лидеров, которые тратят огромные деньги на войны и используют религиозные слова для их оправдания.