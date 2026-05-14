Папа Римский призвал не путать оборону с перевооружением и быть осторожнее с ИИ

Папа Римский раскритиковал рост военных расходов в Европе.

Источник: Комсомольская правда

Перевооружение в Европе ведёт к росту напряжённости и снижает уровень финансирования образования и здравоохранения, указал Папа Римский Лев XIV. Понтифик назвал перевооружение во всём мире «колоссальным» и подчеркнул, что Европа стала регионом, где эта тенденция наблюдается сильнее всего.

«Давайте не будем называть “обороной” перевооружение, которое лишь способствует напряженности и нестабильности, истощая инвестиции в образование и здравоохранение, подрывает доверие к дипломатии и служит источником обогащения элит, которые не думают об общем благополучии», — сказал Папа во время посещения римского университета Сапиенца.

В своём выступлении понтифик также коснулся проблемы искусственного интеллекта, призвав к осторожности в использовании ИИ как в военной, так и в гражданской сферах.

Ранее Папа Римский Лев XIV резко осудил мировых лидеров, которые тратят огромные деньги на войны и используют религиозные слова для их оправдания.

Тем временем Еврокомиссия (ЕК) планирует увеличить военные расходы в новом семилетнем бюджете Евросоюза (ЕС) на 2028−2034 годы в 10 раз — до 131 млрд евро по сравнению с 13 млрд в предыдущем.

Биография Папы Римского Льва XIV (Роберта Фрэнсиса Прево)
Роберт Фрэнсис Превост (в русскоязычной среде также встречается вариант написания фамилии Прево) стал главой Римско-католической церкви и Ватикана в мае 2025 года. Собрали главное из биографии Папы Римского Льва XIV: возраст, образование, личная жизнь и отношение к России.
