Папа Римский призвал не путать оборону с перевооружением и быть осторожнее с ИИ

«Давайте не будем называть “обороной” перевооружение, которое лишь способствует напряженности и нестабильности, истощая инвестиции в образование и здравоохранение, подрывает доверие к дипломатии и служит источником обогащения элит, которые не думают об общем благополучии», — сказал Папа во время посещения римского университета Сапиенца.