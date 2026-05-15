Врио губернатора Брянской области назвал главную цель в работе

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук обозначил приоритеты своей работы на посту главы региона. Как сообщает ТАСС, основными направлениями он назвал обеспечение безопасности населения и создание условий для стабильного развития.
В четверг Ковальчук создал каналы на платформах «Макс» и Telegram, где опубликовал обращения, касающиеся поставленных целей. «Главная цель — это работать для людей, работать честно, открыто», — заявил он. К выполнению этой задачи врио губернатора призвал всю управленческую команду региона, а также территориальные представительства федеральных структур.
«Основные приоритеты — это, безусловно, безопасность населения и условия для стабильного развития. Для того, чтобы люди чувствовали себя в безопасности, готовыми жить в Брянской области», — подчеркнул Ковальчук. По его мнению, таких результатов можно добиться только эффективной работой команды в целом.
В четверг в хрустальном зале правительства Брянской области состоялось официальное представление Ковальчука в должности врио губернатора. Ранее, в среду, президент России Владимир Путин принял отставки губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова и губернатора Брянской области Александра Богомаза. Врио губернатора Брянской области был назначен Егор Ковальчук, а Белгородской — Александр Шуваев.
Ковальчук родился 28 марта 1973 года в Челябинске. Имеет три высших образования. До перехода на госслужбу занимал ответственные должности в банковской сфере, обладает опытом работы на руководящих должностях государственной гражданской службы. Ранее Ковальчук занимал должность председателя правительства Луганской Народной Республики. До этого он был вице-губернатором Челябинской области, а также руководил Миасским городским округом. Является выпускником шестого потока «школы губернаторов».