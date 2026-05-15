МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Резкий антироссийский курс и избегание переговоров с Москвой привели европейские страны, в первую очередь Германию, к серьезной дезориентации политического класса, пишет газета Die Weltwoche.
«Напряженность в отношениях между Россией и Германией только набирает обороты. Необходимо трезво взглянуть на ситуацию, если российское руководство откажется от нынешней сдержанности. Вместо того чтобы действовать прагматично и с учетом исторического контекста, Германия и ЕС прибегают к риторике о западных ценностях, одновременно саботируя мирные усилия по Украине и впадая в угрюмый бойкот. Нынешняя ситуация свидетельствует о глубокой дезориентации внутри берлинского политического класса», — отмечается в материале.
Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль седьмого мая в интервью агентству Блумберг допустил, что федеральный канцлер Фридрих Мерц может позвонить президенту Владимиру Путину. Тем не менее Вадефуль не указал возможные сроки звонка, лишь отметив, что глава немецкого правительства может быть к этому готов, если в какой-то момент такой звонок станет необходимым и разумным.
При этом уже десятого мая Мерц заявил, что Москва якобы представляет опасность для Европы.
Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.