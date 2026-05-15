Директор ЦРУ Джон Рэтклифф провел встречу с представителями МВД Кубы

Кубинское руководство отметило, что встреча прошла на фоне непростых отношений между двумя странами и была направлена на поддержание политического диалога. Переговоры касались вопросов безопасности и двустороннего взаимодействия.
Во время встречи кубинская сторона заявила, что республика не представляет угрозы для национальной безопасности США и не поддерживает террористические или экстремистские организации. В Гаване также подчеркнули, что на территории страны отсутствуют иностранные военные и разведывательные базы, а сама Куба не допускает использования своей территории для действий против других государств.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты получили от Кубы запрос о помощи.