Директор ЦРУ Джон Рэтклифф провел встречу с представителями МВД Кубы

Во время встречи кубинская сторона заявила, что республика не представляет угрозы для национальной безопасности США и не поддерживает террористические или экстремистские организации. В Гаване также подчеркнули, что на территории страны отсутствуют иностранные военные и разведывательные базы, а сама Куба не допускает использования своей территории для действий против других государств.