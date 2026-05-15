Директор ЦРУ Джон Рэтклифф провел встречу с представителями МВД Кубы

Директор ЦРУ в четверг посетил Гавану во главе американской делегации и провел встречу с представителями МВД Кубы.

Источник: Аргументы и факты

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф посетил Гавану во главе американской делегации и провел переговоры с представителями МВД Кубы. Власти островного государства сообщили, что визит был согласован после соответствующего запроса со стороны США.

Кубинское руководство отметило, что встреча прошла на фоне непростых отношений между двумя странами и была направлена на поддержание политического диалога. Переговоры касались вопросов безопасности и двустороннего взаимодействия.

Во время встречи кубинская сторона заявила, что республика не представляет угрозы для национальной безопасности США и не поддерживает террористические или экстремистские организации. В Гаване также подчеркнули, что на территории страны отсутствуют иностранные военные и разведывательные базы, а сама Куба не допускает использования своей территории для действий против других государств.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты получили от Кубы запрос о помощи.

ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше