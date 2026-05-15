Захарова назвала дело Ермака «спасением» для остальных коррупционеров

Дело экс-главы офиса украинского президента Андрея Ермака — операция спасения остальных киевских коррупционеров и тех, кто за ними стоит на Западе. Об этом «Известиям» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«Это даже не вершина айсберга. Это операция спасения остальных киевских коррупционеров и тех, кто за ними стоит на Западе. Все знают, что коррупционная цепочка насчитывает огромное количество звеньев: [президент Украины Владимир] Зеленский, всё его правительство, рада, западные эмиссары и так далее», — сказала она.

13 мая высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) отправил бывшего главу офиса президента Андрея Ермака в СИЗО на два месяца с возможностью внесения залога в 140 млн гривен — это свыше $3 млн. Ермака взяли под стражу прямо в зале суда. Все обвинения он отрицает. Залог планирует выплатить за счет помощи знакомых и друзей (при этом пока было собрано менее 15 млн гривен).

