«В лобной доле без перемен»: король ужасов Стивен Кинг высмеял умственные способности Дональда Трампа

Напомним, фантаст принадлежит к лагерю антитрампистов. Ещё в 2017 году он разместил в соцсети Twitter (сейчас Х) серию коротких рассказов объёмом в 140 знаков, в которых описывал, как экс-президент США Барак Обама прячется в шкафах и чуланах Белого дома с ножницами в руках и ворует мороженое. Так Кинг ответил на обвинения со стороны Трампа, что Обама якобы прослушивал его штаб во время избирательной компании.