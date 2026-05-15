Решение по имуществу экс-зампреда Краснодарского суда признали законным

КРАСНОДАР, 14 мая — РИА Новости. Экс-зампредседатель Краснодарского краевого суда Игорь Николайчук не смог оспорить решение суда об изъятии в доход государства его имущества, а также активов связанных с ним лиц и организаций, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Ленинский районный суд Краснодара в феврале обратил в доход РФ имущество бывшего зампредседателя Краснодарского краевого суда Игоря Николайчука и других ответчиков на общую сумму более 13 миллиардов рублей, а также 100% долей в уставном капитале 5 организаций. Кроме того, решением суда были взысканы более 28 миллионов рублей за отчужденное имущество и полученные коррупционным путем 2,2 миллиона долларов США. Краснодарский краевой суд рассмотрел материалы гражданского дела по апелляционным жалобам на решение Ленинского районного суда.
«Рассмотрев материалы дела в апелляционном порядке и проверив доводы апелляционных жалоб, судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда пришла к выводу о законности и обоснованности решения суда первой инстанции. Судебный акт оставлен без изменений и вступил в законную силу», — говорится в сообщении пресс-службы судов региона.