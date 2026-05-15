Собянин сообщил об уничтожении трёх летевших на Москву БПЛА

Российские системы противовоздушной обороны ликвидировали три беспилотных летательных аппарата, двигавшихся в направлении Москвы.
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Системой ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву», — написал глава города.
В настоящее время на месте падения обломков уже работают профильные специалисты экстренных служб.
Средства ПВО с 08:00 до 23:00 мск перехватили и уничтожили над регионами России 38 украинских БПЛА.
