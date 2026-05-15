Бывший вице-спикер ГД Неверов отказался от участия в праймериз "Единой России"

Депутат заявил, что будет голосовать за участника СВО Артема Корнюченкова.

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Депутат Госдумы от Смоленской области, бывший вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов отказался от участия в праймериз «Единой России» по выборам в парламент девятого созыва. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Я снимаю свою кандидатуру с предварительного голосования и буду голосовать за Корнюченкова Артема Валерьевича, и вас призываю сделать это. С одной стороны молодой человек, но уже с жизненным опытом. Он воевал, он участник специальной военной операции, он защищал нас с вами и отстаивал независимость и суверенитет нашей страны», — сказал Неверов в видеообращении.

Он также отметил, что Корнюченков является кавалером ордена Мужества. Ранее Корнюченков был избран депутатом городского совета Смоленска.

Неверов обратился к руководству партии и региона с просьбой, в случае победы Корнюченкова на предварительном голосовании, выдвинуть его на выборы в Госдуму от «Единой России» по единственному Смоленскому избирательному округу. «Если этого не произойдет, то это будет несправедливо», — отметил Неверов.

