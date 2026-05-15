На подлёте к Москве сбили ещё один беспилотник

Ещё один вражеский БПЛА, направлявшийся в сторону Москвы, был успешно ликвидирован.
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Сбит ещё один беспилотник, летевший на Москву», — написал глава города.
По его словам, в настоящее время на месте падения обломков аппарата уже работают специалисты экстренных служб.
Ранее Собянин сообщил об уничтожении трёх летевших на Москву БПЛА.
