Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев выразил мнение, что европейским лидерам, поддерживавшим контакты с Владимиром Зеленским, придется отвечать за это в случае его коррупционного краха. Как сообщил сенатор в своем Telegram-канале, «самым сокрушительным ударом по объединенной Европе будет коррупционное крушение Зеленского, засветившегося на фото со всеми без исключения “объединенными европейцами”».
Косачев отметил, что «каждому европейскому лидеру, “целовавшему” Зеленского, предстоит очень больно ответить за политические, а от того тем более циничные и преступные “поцелуи”». По его словам, европейские политики будут оттягивать до последнего признание связей с «прожженым жуликом», однако «фото не сотрешь и своей сиюминутной глупости, переросшей в геополитический провал, не исправить».