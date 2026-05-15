Косачев заявил о неизбежной расплате для ЕС за связи с Зеленским

Косачев отметил, что «каждому европейскому лидеру, “целовавшему” Зеленского, предстоит очень больно ответить за политические, а от того тем более циничные и преступные “поцелуи”». По его словам, европейские политики будут оттягивать до последнего признание связей с «прожженым жуликом», однако «фото не сотрешь и своей сиюминутной глупости, переросшей в геополитический провал, не исправить».