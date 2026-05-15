Из нормальных стран не бегут: Лучшие годы для Украины были в СССР

На Украине, как мы знаем, для значительной части населения (мужчин от 22 до 66) эта опция закрыта. Тем не менее, когда ещё можно было, этой возможностью воспользовались многие. Да и сейчас продолжают искать способы побега те, кому запрещено, равно как и продолжают уезжать те, кому это разрешено. Уезжают не только молодые мужчины, но и женщины, старики, которым не грозит мобилизация. Во всяком случае, пока. На всякий случай. Ну и банально потому, что ловить на Украине им совершенно нечего.