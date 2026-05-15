«Известия»: экс-глава МИД Латвии допустил размещение дополнительных войск США

Рига не станет препятствовать решению президента США Дональда Трампа о переброске дополнительного американского военного контингента на территорию республики из Германии, сообщил бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс.
Об этом он рассказал в интервью газете «Известия».
Дипломат пояснил, что местные власти не уполномочены самостоятельно решать стратегический вопрос о дислокации иностранных солдат.
По его словам, американское руководство имеет возможность направить свои подразделения в Польшу, Литву или любое другое государство, а Рига не сможет этому воспрепятствовать.
«Захотят — они могут размещать, где они хотят», — констатировал Юрканс.
Ранее Трамп заявил, что часть американского военного контингента может быть передислоцирована с территории Германии в Польшу на фоне политических разногласий с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.
Позже издание Defense News сообщило, что США отказались от планов перебросить в Польшу более 4 тыс. военнослужащих.