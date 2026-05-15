Жесткая антироссийская политика европейских стран и отказ от полноценного диалога с Москвой привели к серьезному кризису в политическом мышлении ЕС. Об этом пишет швейцарская газета Die Weltwoche.
Особое внимание в публикации уделяется Германии, где, по оценке издания, наблюдается растущая растерянность среди политических элит.
Авторы материала считают, что напряженность в отношениях между Берлином и Москвой продолжает усиливаться. При этом в статье подчеркивается необходимость более прагматичного подхода с учетом исторического опыта и текущих геополитических реалий.
Издание также критикует европейские власти за акцент на идеологической риторике вместо поиска путей урегулирования конфликта вокруг Украины. По мнению авторов, политика бойкота и отказ от конструктивных переговоров лишь усугубляют ситуацию и свидетельствуют о глубоких проблемах внутри политического руководства Германии.