Weltwoche: антироссийская политика довела ФРГ до глубокой дезориентации

Резкий антироссийский курс и избегание переговоров с Москвой привели Германию к серьезной дезориентации политического класса.

Источник: Аргументы и факты

Жесткая антироссийская политика европейских стран и отказ от полноценного диалога с Москвой привели к серьезному кризису в политическом мышлении ЕС. Об этом пишет швейцарская газета Die Weltwoche.

Особое внимание в публикации уделяется Германии, где, по оценке издания, наблюдается растущая растерянность среди политических элит.

Авторы материала считают, что напряженность в отношениях между Берлином и Москвой продолжает усиливаться. При этом в статье подчеркивается необходимость более прагматичного подхода с учетом исторического опыта и текущих геополитических реалий.

Издание также критикует европейские власти за акцент на идеологической риторике вместо поиска путей урегулирования конфликта вокруг Украины. По мнению авторов, политика бойкота и отказ от конструктивных переговоров лишь усугубляют ситуацию и свидетельствуют о глубоких проблемах внутри политического руководства Германии.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал действия Евросоюза в отношении России примером вопиющего лицемерия.

