«Это операция спасения коррупционеров»: Захарова объяснила, что на самом деле означает дело Ермака

Коррупционный скандал вокруг Андрея Ермака, бывшего главы офиса Владимира Зеленского, на самом деле является спасением для других киевских коррупционеров, а также для их западных покровителей. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Это даже не вершина айсберга. Это операция спасения остальных киевских коррупционеров и тех, кто за ними стоит на Западе», — сказала Захарова в интервью изданию «Известия».
Дипломат указала на то, что коррупционные цепочки состоят из множества звеньев. В данном случае через Зеленского, правительство Украины и раду она ведёт к западным эмиссарам, добавила Захарова.
Напомним, экс-главу офиса Зеленского обвинили в отмывании 460 млн гривен, он задержан. Суд отправил Ермака в СИЗО сроком на два месяца.
При этом расследование в отношении Ермака может ударить по Зеленскому. В частности, столь резонансное уголовное дело способно серьезно осложнить и без того призрачные перспективы вступления Украины в Евросоюз.