МВД Кубы сообщило о встрече в Гаване своего представителя с главой ЦРУ

В сообщении ведомства подчеркивается, что на территории острова «нет иностранных военных или разведывательных баз, и [Куба] никогда не поддерживала ведения какой бы то ни было враждебной деятельности против Соединенных Штатов и не допустит осуществления подобных действий против какой-либо другой страны с ее территории». «Кроме того, была четко выражена заинтересованность обеих сторон в развитии двустороннего сотрудничества между правоохранительными органами в интересах безопасности обоих государств, а также региональной и международной безопасности», — говорится в публикации.