МВД Кубы сообщило о встрече в Гаване своего представителя с главой ЦРУ

«В ответ на запрос правительства США о приеме в Гаване делегации во главе с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом революционное правительство [Кубы] одобрило визит и встречу с коллегой из министерства внутренних дел, — говорится в сообщении МВД, размещенном на его странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской — прим. ТАСС). — Встреча состоялась в этот четверг, 14 мая, в контексте, характеризующемся сложностью двусторонних отношений, с целью содействия политическому диалогу между двумя странами в рамках усилий по урегулированию текущей ситуации».
Как отмечается в тексте, «информация, предоставленная кубинской стороной, и обмен мнениями с американской делегацией продемонстрировали, что Куба не представляет угрозы национальной безопасности США, и нет никаких законных оснований для включения ее в [американский] список государств, предположительно спонсирующих терроризм». «Еще раз было продемонстрировано, что [кубинские власти] не укрывают, не поддерживают, не финансируют и не допускают [на территорию республики] террористические или экстремистские организации», — указали в МВД.
В сообщении ведомства подчеркивается, что на территории острова «нет иностранных военных или разведывательных баз, и [Куба] никогда не поддерживала ведения какой бы то ни было враждебной деятельности против Соединенных Штатов и не допустит осуществления подобных действий против какой-либо другой страны с ее территории». «Кроме того, была четко выражена заинтересованность обеих сторон в развитии двустороннего сотрудничества между правоохранительными органами в интересах безопасности обоих государств, а также региональной и международной безопасности», — говорится в публикации.