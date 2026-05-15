Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД Кубы сообщило о встрече в Гаване своего представителя с главой ЦРУ

Кубинская сторона не представляет угрозы национальной безопасности США и не содействует террористическим организациям, подчеркнули в ведомстве.

ГАВАНА, 15 мая. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Кубы сообщило о встрече в четверг в Гаване своего представителя с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джоном Рэтклиффом.

«В ответ на запрос правительства США о приеме в Гаване делегации во главе с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом революционное правительство [Кубы] одобрило визит и встречу с коллегой из министерства внутренних дел, — говорится в сообщении МВД, размещенном на его странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской — прим. ТАСС). — Встреча состоялась в этот четверг, 14 мая, в контексте, характеризующемся сложностью двусторонних отношений, с целью содействия политическому диалогу между двумя странами в рамках усилий по урегулированию текущей ситуации».

Как отмечается в тексте, «информация, предоставленная кубинской стороной, и обмен мнениями с американской делегацией продемонстрировали, что Куба не представляет угрозы национальной безопасности США, и нет никаких законных оснований для включения ее в [американский] список государств, предположительно спонсирующих терроризм». «Еще раз было продемонстрировано, что [кубинские власти] не укрывают, не поддерживают, не финансируют и не допускают [на территорию республики] террористические или экстремистские организации», — указали в МВД.

В сообщении ведомства подчеркивается, что на территории острова «нет иностранных военных или разведывательных баз, и [Куба] никогда не поддерживала ведения какой бы то ни было враждебной деятельности против Соединенных Штатов и не допустит осуществления подобных действий против какой-либо другой страны с ее территории». «Кроме того, была четко выражена заинтересованность обеих сторон в развитии двустороннего сотрудничества между правоохранительными органами в интересах безопасности обоих государств, а также региональной и международной безопасности», — говорится в публикации.

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше