Расходы США на операцию против Ирана превысили 81 миллиард долларов

Iran War Cost Tracker: цена операции США в Иране превысила 81 миллиард долларов.

ВАШИНГТОН, 15 мая — РИА Новости. США израсходовали уже более 81 миллиарда долларов на военную операцию против Ирана, утверждает портал Iran War Cost Tracker.

По данным портала, на 75-й день операции расходы Вашингтона превысили 81 миллиард долларов.

Ресурс подсчитывает средства, необходимые для содержания персонала, кораблей, переброшенных в регион, а также для покрытия других сопутствующих расходов. Методика расчета основывается на докладе Пентагона конгрессу, в котором говорилось, что первые шесть дней стоили 11,3 миллиарда долларов, а в дальнейшем расходы составят один миллиард в день.

Согласно последним официальным заявлениям Пентагона, расходы США на операцию достигли около 29 миллиардов долларов. Во вторник исполняющий обязанности руководителя финансового подразделения Пентагона Джулс Херст сообщил, что в эту сумму уже включены обновленные оценки замены и ремонта оборудования, а также стоимость доставки военнослужащих в регион.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Перемирие было продлено.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше