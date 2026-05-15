ПВО отразила атаку летевшего на Москву БПЛА

Один БПЛА был успешно уничтожен при попытке подлёта к Москве.
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Беспилотник был нейтрализован дежурными средствами ПВО Минобороны России.
На месте падения обломков аппарата в настоящее время ведут работу специалисты экстренных служб.
Ранее Собянин сообщил об уничтожении трёх летевших на Москву БПЛА. Позже был сбит ещё один беспилотник.
