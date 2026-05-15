Соскин заявил, что Украину больше нечем защищать

Украине уже нечем защищаться от ударов ВС РФ, заявил экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Уже нечем Украину защищать. Уже не только не могут баллистику сбить, но уже сегодня были тяжелейшие удары по Западной Украине. То есть, по сути, уже нечем сбивать БПЛА в западных регионах. Западная Украина оказалась абсолютно к этому не готова», — отметил политический деятель на видео на своем YouTube-канале, с которым ознакомился aif.ru.
Он упомянул, что Киев в знак помощи на фоне конфликта на Ближнем Востоке отправил «всех дронщиков» в Персидский залив.
«Как говорится, досбивались, доруководился Зеленский. Нету этих групп (специалистов по БПЛА. — Прим. ред.). Где ж они? Видно, все уехали. Кто в Оман, кто в Саудовскую Аравию, кто в Катар, кто в Объединенные Эмираты. Везде все куда-то уехали. А кто ж будет на Украине дроны сбивать?» — сказал Соскин.
Экс-советник Кучмы также задался вопросом: почему Зеленскому было не созвониться с президентом России Владимиром Путиным.