Китай купит у США 200 самолетов Boeing

Китай впервые за почти десять лет купит самолеты американского производства. По словам президента США Дональда Трампа, Пекин согласился заказать 200 самолетов у компании Boeing.

«Сегодня он (председатель КНР Си Цзиньпин, — “Ъ”) договорился об одном: он закажет 200 самолетов. 200 больших самолетов», — сообщил господин Трамп в интервью Fox News. Он не уточнил, о каких именно моделях самолетов Boeing идет речь.

Как пишет Reuters, размер сделки оказался гораздо меньше, чем ожидалось. По словам источников агентства, переговоры шли о закупке 500 самолетов.

В последний раз Китай закупал самолеты американского производства в 2017 году — после визита Дональда Трампа в Пекин. С 13 по 15 мая президент США также находится в Китае с официальным визитом. В поездке его сопровождают руководители крупных американских компаний, в числе которых глава Boeing Келли Ортберг.

