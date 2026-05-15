Китай купит у США 200 самолетов Boeing

В последний раз Китай закупал самолеты американского производства в 2017 году — после визита Дональда Трампа в Пекин. С 13 по 15 мая президент США также находится в Китае с официальным визитом. В поездке его сопровождают руководители крупных американских компаний, в числе которых глава Boeing Келли Ортберг.