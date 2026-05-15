Резкий антироссийский курс и отказ от переговоров с Москвой привели европейские государства, в особенности Германию, к глубокой дезориентации политического класса. Об этом пишет газета Die Weltwoche.
«Напряженность в отношениях между Россией и Германией только набирает обороты. <…> Необходимо трезво взглянуть на ситуацию, если российское руководство откажется от нынешней сдержанности. <…> Вместо того чтобы действовать прагматично и с учетом исторического контекста, Германия и ЕС прибегают к риторике о западных ценностях, одновременно саботируя мирные усилия по Украине и впадая в угрюмый бойкот. <…> Нынешняя ситуация свидетельствует о глубокой дезориентации внутри берлинского политического класса», — отмечается в материале.
Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль седьмого мая в интервью агентству Блумберг допустил, что федеральный канцлер Фридрих Мерц может позвонить президенту Владимиру Путину. При этом Вадефуль не указал возможные сроки звонка, отметив лишь, что глава немецкого правительства может быть к этому готов, если в определенный момент такой звонок станет необходимым и разумным.
В то же время десятого мая Мерц заявил, что Москва якобы представляет опасность для Европы.
Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, однако западные политики регулярно запугивают население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.