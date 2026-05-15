США запланировали купить десять тысяч крылатых ракет за три года

Министерство обороны США намерено приобрести десять тысяч недорогих крылатых ракет в течение трех лет. Закупки запланированы на период с 2027 по 2029 годы. Производством займутся компании Anduril, CoAspire, Leidos и Zone 5.

Источник: AP 2024

Министерство обороны США намерено приобрести десять тысяч недорогих крылатых ракет в течение трех лет. Как сообщает TWZ, соответствующие закупки запланированы на период с 2027 по 2029 годы. В тот же временной промежуток Пентагон предполагает закупить сопоставимое количество относительно недорогих гиперзвуковых ракет Blackbeard («Черная борода»).

«Новые рамочные соглашения являются частью более широкой стратегии по значительному увеличению американских запасов боеприпасов для нанесения ударов с большой дистанции и подготовке промышленной базы к поддержанию этих запасов в будущем», — отмечается в публикации.

Производством крылатых ракет в рамках программы Low-Cost Containerized Missles (LCCM) займутся компании Anduril, CoAspire, Leidos и Zone 5. Изготовление гиперзвуковых ракет поручено компании Castelion. Как уточняет издание, исходя из названия программы, новое вооружение может запускаться из контейнерных установок, что упрощает логистику и снижает затраты.

