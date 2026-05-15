США запланировали купить десять тысяч крылатых ракет за три года

Министерство обороны США намерено приобрести десять тысяч недорогих крылатых ракет в течение трех лет. Как сообщает TWZ, соответствующие закупки запланированы на период с 2027 по 2029 годы. В тот же временной промежуток Пентагон предполагает закупить сопоставимое количество относительно недорогих гиперзвуковых ракет Blackbeard («Черная борода»).