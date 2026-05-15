Трамп анонсировал продолжение конфликта с Ираном

Трамп, говоря о конфликте с Ираном, заявил, что продолжение следует.

ВАШИНГТОН, 15 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, говоря о конфликте с Ираном, заявил, что «продолжение следует», однако не стал уточнять характер будущих действий.

«Соединенные Штаты продемонстрировали всему миру 16 впечатляющих месяцев работы администрации Трампа, включая рекордно высокие показатели фондовых рынков и пенсионных счетов 401K, военную победу и процветающие отношения в Венесуэле, а также военный разгром Ирана (продолжение следует!)», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что любое новое нападение США на исламскую республику окажется безрезультатным.

На фоне визита Трампа в Китай министр обороны еврейского государства Исраэль Кац заявлял, что Израиль готов к возможному возобновлению боевых действий против Ирана, если это потребуется для нейтрализации остающихся угроз.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше