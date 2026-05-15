Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдеп заявил, что переговоры между Израилем и Ливаном прошли продуктивно

Госдеп: третий раунд переговоров Израиля и Ливана был продуктивным.

ВАШИНГТОН, 15 мая — РИА Новости. Третий раунд переговоров между Израилем и Ливаном прошел продуктивно и позитивно и возобновится 15 мая для обсуждения дальнейших деталей, согласно заявлению представителя госдепартамента США.

«Мы посвятили весь день продуктивным и позитивным переговорам между Израилем и Ливаном, которые продолжались с 9 утра до 5 вечера. Мы рассчитываем продолжить эту работу завтра», — передает журналист портала Axios Барак Равид слова представителя госдепа.

Ранее глава МИД Ливана Юсеф Раджи заявил, что на нынешнем этапе Бейрут не ведет переговоры о мирном соглашении или нормализации отношений с Израилем, приоритетом Бейрута остается прекращение ударов.

Израиль настаивает на включении в повестку вопроса разоружения ливанского шиитского сопротивления и демилитаризации южных районов Ливана, граничащих с Израилем.

Режим прекращения огня между Ливаном и Израилем начал действовать с 16 апреля, однако израильская авиация и артиллерия продолжает ежедневные удары по территории Ливана. Движение «Хезболлах» отвечает атаками на израильских военных в пограничной зоне. В ЦАХАЛ регулярно обвиняют «Хезболлах» в нарушении режима прекращения огня.

По данным министерства здравоохранения Ливана, число погибших в результате израильских ударов по стране со 2 марта достигло 2896 человек, еще 8824 получили ранения.