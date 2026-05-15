Цена российской нефти Urals достигла максимума за три года

Стоимость ключевого экспортного сорта российской нефти Urals поднялась до максимальных значений с октября 2023 года на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Как следует из публикации, цена в национальной валюте приблизилась к отметке в 7300 рублей за баррель, что на 60% превышает показатели прошлого года.
Обозреватели пояснили, что Министерство финансов России будет рассчитывать налоги для нефтяных компаний исходя из средней стоимости в $94,87 за баррель.
По их словам, текущий рост доходов уже позволил властям возобновить пополнение резервного фонда.
Ранее Индия попросила США продлить действие лицензии на поставки российской нефти на фоне проблем с энергоснабжением из-за конфликта на Ближнем Востоке.