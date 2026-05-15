Захарова назвала дело Ермака попыткой спасти всю коррупционную цепочку Киева

Напомним, соратника киевского главаря Владимира Зеленского Андрея Ермака подозревают в легализации незаконных доходов; материалы дела насчитывают 16 томов (по 250 страниц каждый). Его арестовали на два месяца, назначив залог в 140 миллионов гривен (около 3,1 миллиона долларов). Ермак заявил, что не располагает такими средствами, но имеет состоятельных друзей. Однако залог вовремя внести не успели: за полчаса до окончания банковского дня из 140 миллионов были перечислены только 14,5 миллиона (около 10% суммы). Офис Зеленского задействовал для этого весь административный ресурс, но желающих «подставляться» оказалось мало, и Ермак остаётся в СИЗО.