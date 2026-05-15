«С нетерпением жду продолжения»: Медведев выгрыз путёвку в полуфинал римского «Мастерса» и сыграет с неуязвимым Синнером

Даниил Медведев благодаря волевой победе над испанцем Мартином Ландалусом вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме, где сыграет с неуязвимым в последнее время Янником Синнером. Итальянец отдал только шесть геймов Андрею Рублёву и продлил свою беспроигрышную серию на турнирах серии до 32 матчей. Уступил Касперу Рууду и не сумел пройти дальше и Карен Хачанов, однако трио российских теннисистов всё равно установило в Вечном городе новое достижение.
Удивительно, но прежде Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов, несмотря на все свои стабильные результаты на высочайшем уровне, не добирались одновременно до четвертьфиналов на турнирах серии «Мастерс». Мало того, три российских «богатыря» в Риме сделали это впервые, хотя даже на более статусных «Больших шлемах» прецеденты случались. В 2021 году на Australian Open компанию Медведеву и Рублёву в четвертьфинальной стадии составил Аслан Карацев, а на Уимблдоне‑2023 — Роман Сафиуллин.
Как бы то ни было, нынешний результат опроверг утверждения скептиков о том, что лучшие годы Даниила, Андрея и Карена позади. Нет, они по‑прежнему способны добираться до очень серьёзных стадий топ‑турниров и удивлять своих поклонников.
Хотя, надо признать, стабильности в последнее время им не хватало. Особенно Хачанову, который за девять месяцев, предшествовавших «Мастерсу» в столице Италии, вообще добирался до четвертьфинала лишь раз: в феврале в Дохе он уступил в матче за выход в полуфинал Карлосу Алькарасу. Сейчас на римском грунте удалось выиграть три встречи подряд, в том числе у вундеркинда Дино Прижмича, ранее выбившего самого Новака Джоковича.
Объективно, были шансы у Карена и против Каспера Рууда, хотя тот по праву считается одним из лучших грунтовых специалистов современности. В матче, надолго прерывавшемся из‑за дождя, россиянин очень легко отдал первый сет, затем неожиданно столь же просто взял второй. Однако сохранить позитивную динамику не сумел, выиграв в решающей партии лишь два гейма. Тем не менее Вечный город он покидает в хорошем настроении.
«Стопроцентно позитивный турнир. Хотел провести здесь больше матчей, постепенно набирать форму. И мне удалось обыграть хороших соперников, навязать борьбу одному из фаворитов на грунте. Сейчас надо восстановиться, сыграть в Гамбурге, а потом отправиться на “Ролан Гаррос”, — рассказал Хачанов “Больше”.
Порадовал в целом и Рублёв, который в последние недели отметился финалом «пятисотки» в Барселоне, но сразу вылетел на предыдущем «Мастерсе» в Мадриде. На «тысячниках» он в прошлый раз добирался до четвертьфинала в августе 2025‑го в Цинциннати, поэтому нынешний результат перед Открытым чемпионатом Франции явно обнадёживает. К тому же проиграл Андрей не кому‑нибудь, а неуязвимому в последнее время Яннику Синнеру. Тот, кстати, в этом матче установил новый рекорд по длительности победной серии на «Мастерсах». Теперь в его активе 32 триумфа подряд, то есть на одну больше, чем у автора предыдущего достижения — Новака Джоковича.
Хотя Марат Сафин, тренирующий Андрея, явно настраивал подопечного на подвиги. «Поверь, что ты можешь выиграть, ты можешь элементарно обыграть его», — подбадривал он Рублёва по ходу встречи с трибуны. Россиянин старался, но в первом сете итальянская «машина» просто не давала ему шансов. Чуть просел Янник только при счёте 4:1 в свою пользу во втором сете, что позволило Андрею сделать один обратный брейк и приблизиться вплотную. И не исключено, что если бы Синнер не подал на матч, шансы бы появились. Однако тот собрался и поставил победную точку.
«Понятно, что с Маратом есть большое спокойствие и намного больше уверенности. Но при этом, возможно, появляется и больше ответственности. Хочется хорошо сыграть именно с ним. Потому что с другими членами команды у меня уже были хорошие результаты — и турниры выигрывал, и хорошие матчи проводил. А с Маратом мы уже год работаем, и пока такого не было. Поэтому есть внутреннее желание доказать и самому себе, что мы тоже можем вместе добиться серьёзного результата. По сути, это наш первый четвертьфинал, где на турнире был именно Марат», — цитирует Рублёва Sports.
Теперь остановить Синнера попробует Медведев, который за свою карьеру выиграл на грунте только один турнир. Зато именно в Риме — три года назад. Сейчас же он добрался в итальянской столице до полуфинала, пусть и с большими приключениями. После отказа Томаша Махача он без борьбы оказался сразу в третьем круге, после чего едва не проиграл малоизвестному Пабло Льямас Руису, уверенно одолел неплохого грунтовика Тьяго Тиранте, а в четвертьфинале встретился с молодой звёздочкой Мартином Ландалусом. И начало встречи получилось обескураживающим: россиянин со старта проиграл пять геймов подряд и почти без борьбы отдал первый сет.
Надо признать, что Мартин в той партии действовал просто великолепно, не позволяя экс‑первой ракетке мира поймать ритм. Впрочем, затем у испанца начали появляться ошибки, в том числе и двойные, а Даниил пришёл в себя, заиграв неидеально, но вполне достойно. Встреча прерывалась из‑за дождя, хотя довольно быстро возобновилась. При этом ещё до остановки россиянин сделал свой первый брейк, повёл 3:1, после чего сразу отдал свою подачу. Мало того, при 4:3 Медведев вновь взял подачу соперника и сразу же позволил тому отыграться — только для того, чтобы сравнять счёт по сетам в следующем гейме на приёме.
Казалось бы, он завладел психологическим преимуществом и готов дожимать куда менее опытного оппонента. Увы, вместо этого сразу же последовали три двойные ошибки и отданная подача. Россиянин начал демонстрировать признаки раздражения, жестикулируя в адрес бокса, где сидели его супруга Дарья и тренер Томас Юханссон, и бросив фразу: «Почему твоя штука не работает?».
Однако довольно быстро он взял себя в руки, сделал при 2:3 обратный брейк. После чего в двух следующих геймах заработал ещё в общей сложности шесть брейк‑пойнтов, три из которых были по совместительству матчболами. Ландалус выдержал, а затем и сам при 5:5 одним ударом мог взять подачу Даниила. К счастью, тот также отыгрался, после чего «под ноль» взял гейм на приёме, а с ним и оформил путевку в свой 18-й полуфинал на «Мастерсах». Предстоящий матч станет для него 17‑м с Синнером: итальянец ведёт по личным встречам 9:7 и, с учётом его потрясающей формы, считается явным фаворитом. С другой стороны, Медведеву уж точно нечего терять.
«Думаю, последние два матча я провёл великолепно. Первый сет сегодня, конечно, мог бы сыграть лучше, и в то же время не думаю, что я мог там что‑то существенно изменить. А третий сет получился действительно на очень высоком уровне. Особенно в конце. Мне показалось, что мне немного не повезло, и я мог бы быть более решительным, чтобы забрать победу раньше. Но мне нравится, как я играл. С нетерпением жду продолжения», — отметил россиянин в интервью на корте.