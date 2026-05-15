«С нетерпением жду продолжения»: Медведев выгрыз путёвку в полуфинал римского «Мастерса» и сыграет с неуязвимым Синнером

«Понятно, что с Маратом есть большое спокойствие и намного больше уверенности. Но при этом, возможно, появляется и больше ответственности. Хочется хорошо сыграть именно с ним. Потому что с другими членами команды у меня уже были хорошие результаты — и турниры выигрывал, и хорошие матчи проводил. А с Маратом мы уже год работаем, и пока такого не было. Поэтому есть внутреннее желание доказать и самому себе, что мы тоже можем вместе добиться серьёзного результата. По сути, это наш первый четвертьфинал, где на турнире был именно Марат», — цитирует Рублёва Sports.