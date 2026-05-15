Трамп заявил о продолжении конфликта с Ираном

Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил о «продолжении» после военного разгрома Ирана, не уточнив детали. Ранее МИД Ирана предупредил о бесполезности новых атак США, а Израиль заявил о готовности к возобновлению боев. Переговоры в Исламабаде завершились безрезультатно, при этом Вашингтон ввел блокаду иранских портов.

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию вокруг Ирана, заявил, что «продолжение следует», при этом он не уточнил характер дальнейших шагов. Соответствующая запись была опубликована Трампом в его социальной сети Truth Social.

«Соединенные Штаты продемонстрировали всему миру 16 впечатляющих месяцев работы администрации Трампа, включая рекордно высокие показатели фондовых рынков и пенсионных счетов 401K, военную победу и процветающие отношения в Венесуэле, а также военный разгром Ирана (продолжение следует!)», — говорится в публикации.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что любая новая атака со стороны США на исламскую республику не принесет результатов. На фоне визита Трампа в Китай министр обороны Израиля Исраэль Кац отмечал, что страна готова к возможному возобновлению боевых действий против Ирана для нейтрализации сохраняющихся угроз.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на иранской территории. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Последующие переговоры в Исламабаде завершились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, однако Соединенные Штаты ввели блокаду иранских портов.

Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше