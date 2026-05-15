Замглавы МИД РФ Грушко назвал Балтику «лабораторией» Запада по сдерживанию России

«Балтийский регион сейчас используется Западом как лаборатория [по изучению] того, как нагнетать обстановку и как с различных региональных и географических направлений сдерживать Россию. Вот сейчас они подбираются к Арктике, создаются разные коалиции. Это, конечно, очень тревожное развитие событий», — отметил Александр Грушко.
Замглавы МИД напомнил о лозунге норвежского председательства в Арктическом совете: «высоким широтам — низкая напряженность».
«Красивые очень слова звучат, но на самом деле практическая линия, которую проводят наши западные недруги, заключается в том, чтобы и Арктику превратить в арену военного противостояния», — заявил дипломат.