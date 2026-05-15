Замглавы МИД РФ Грушко назвал Балтику «лабораторией» Запада по сдерживанию России

Западные страны используют Балтийский регион в качестве «лаборатории» для нагнетания международной напряженности и сдерживания России с различных географических направлений. Об этом «Известиям» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Источник: AP 2024

«Балтийский регион сейчас используется Западом как лаборатория [по изучению] того, как нагнетать обстановку и как с различных региональных и географических направлений сдерживать Россию. Вот сейчас они подбираются к Арктике, создаются разные коалиции. Это, конечно, очень тревожное развитие событий», — отметил Александр Грушко.

Замглавы МИД напомнил о лозунге норвежского председательства в Арктическом совете: «высоким широтам — низкая напряженность».

«Красивые очень слова звучат, но на самом деле практическая линия, которую проводят наши западные недруги, заключается в том, чтобы и Арктику превратить в арену военного противостояния», — заявил дипломат.

Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше