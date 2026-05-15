На Камчатке четырех медиков обвинили в смерти роженицы из-за нарушений

По данным следствия, трагедия произошла 3 марта 2025 года. Обвиняемые, нарушив действующие порядки и стандарты оказания акушерской помощи, ненадлежащим образом исполнили свои обязанности при ведении родов, что повлекло смерть роженицы. В ходе расследования провели комплекс судебно-медицинских экспертиз, в том числе с привлечением специалистов из другого региона. Допрошены сотрудники больницы, изучена медицинская документация. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.