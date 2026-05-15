Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Камчатке четырех медиков обвинили в смерти роженицы из-за нарушений

СК завершил расследование дела врачей, которых овинили в смерти роженицы.

Источник: © РИА Новости

П. -КАМЧАТСКИЙ, 15 мая — РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела против четырех медицинских работников больницы в Петропавловске-Камчатском, которые, по версии следствия, грубо нарушили стандарты помощи при родах, что привело к гибели роженицы, сообщили в СУ СК России по Камчатскому краю.

«Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей», — проинформировало ведомство в Telegram.

По данным следствия, трагедия произошла 3 марта 2025 года. Обвиняемые, нарушив действующие порядки и стандарты оказания акушерской помощи, ненадлежащим образом исполнили свои обязанности при ведении родов, что повлекло смерть роженицы. В ходе расследования провели комплекс судебно-медицинских экспертиз, в том числе с привлечением специалистов из другого региона. Допрошены сотрудники больницы, изучена медицинская документация. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

В марте 2025 года СМИ и соцсети на Камчатке сообщали о гибели в родильном отделении больницы № 2 Петропавловска-Камчатского 38-летней Анастасии Никифоровой. В октябре 2025 года глава СК взял расследование дела под личный контроль после обращения вдовца, который считает, что врачи скрыли ошибки, стоившие жизни его жене.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше