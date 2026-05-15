Евродепутат Картайзер: у Украины нет шансов на привилегированное членство в ЕС

Начало официальных переговоров о вступлении Украины в состав Европейского союза не приведёт к её быстрому присоединению к объединению, сообщил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
Собеседник издания пояснил, что в настоящее время у Киева не осталось совершенно никаких перспектив для получения особого отношения со стороны Брюсселя.
По его словам, стране придётся на абсолютно общих основаниях выполнить все предусмотренные Копенгагенские критерии.
«Как и все остальные страны-кандидаты, Украина должна будет пройти весь процесс», — резюмировал Картайзер.
Ранее депутат Европарламента Гаральд Вилимски призвал прекратить переговоры о вступлении Киева в Евросоюз на фоне дела бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.