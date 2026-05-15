Астролог Ермака советовала Трампу прогнозы Жириновского

Ранее на суде в Киеве прокурор заявила, что во время работы во главе офиса Зеленского Ермак переписывался с неким абонентом «Вероника Феншуй Офис» по поводу назначения разных людей на государственные должности, присылая ей даты рождения кандидатов. По информации прокурора, фамилия женщины — Аникиевич. Журналисты «Украинской правды» сообщили, что речь идет о 51-летней жительнице Киева Веронике Аникиевич, называющей себя консультантом по астрологии.