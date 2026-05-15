Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве спрогнозировали сильную жару в начале следующей недели

В начале следующей недели в Москве ожидается наступление сильной жары с повышением температуры воздуха вплоть до 30 , сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

В начале следующей недели в Москве ожидается наступление сильной жары с повышением температуры воздуха вплоть до 30 , сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Её слова приводит РИА Новости.

Предстоящее потепление способно заметно повысить уровень пожарной опасности в регионе и создать серьёзный дискомфорт для жителей города.

Синоптик пояснила, что уже в понедельник столбики термометров могут достичь отметки в 28 , что относится к категории очень жаркой погоды.

По её словам, подобная тенденция с вероятностью небольших кратковременных дождей сохранится как минимум до середины недели.

«В понедельник температура воздуха в столице поднимется до +27…+28°C», — рассказала Позднякова.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что сильная жара и духота вернутся в столичный регион в начале новой недели.