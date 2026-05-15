Хегсет единолично решил отменить отправку военных в Польшу, пишут СМИ

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет единолично принял решение отменить отправку американских военнослужащих в Польшу, что стало неожиданностью для самих сотрудников ведомства и европейских союзников, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
По словам источников в Пентагоне, точная причина, по которой Хегсет отдал этот приказ, неясна.
«Мы понятия не имели, что это произойдет», — сказал один из источников, добавив, что европейские и американские чиновники последние 24 часа общались по телефону, пытаясь понять это решение и выяснить, не ждут ли их новые сюрпризы.
В среду издание Defense News со ссылкой на неназванного чиновника армии сообщило, что армия США отменила отправку в Польшу второй бронетанковой бригады первой кавалерийской дивизии, насчитывающей более 4 тысяч военнослужащих, и соответствующего оборудования. Источник издания не раскрыл подробностей решения.
В настоящее время в Польше расквартировано около 10 тысяч американских военных.