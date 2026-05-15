В Европарламенте оценили перспективы вступления Украины в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 15 мая — РИА Новости. Начало переговоров о членстве Украины в ЕС не приведет к ее быстрому присоединению, привилегированного пути у Киева нет, процесс займет много лет, заявил РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
«Переговоры могут быть начаты, однако действительно важно то, какова вероятность того, что Украина когда-либо станет членом ЕС. Похоже, уже очевидно, что больше не существует перспектив какого-либо привилегированного отношения к Украине. Как и все остальные страны-кандидаты, Украина должна будет пройти весь процесс и выполнить все Копенгагенские критерии», — сказал собеседник агентства.